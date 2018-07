rifilato ai dilettanti del Sandonà nella seconda e ultima amichevole giocata prima di tornare in sede, anche in vista dell'impegno di coppa Italia - contro Vicenza o Chieri - in programma tra una settimana. La parte del leone l'hanno fatta Luca Fiordilino e Aleksandar Trajkovski, entrambi andati in gol due volte: nota di merito maggiore per il centrocampista palermitano, rimasto in campo per tutti i 90 minuti, mentre il macedone ha fatto il suo lavoro in attacco. Una rete a testa per Ilija Nestorovski e un Simone Santoro sempre più a suo agio in un ingranaccio ben oliato da mister Tedino., e più in generale per l'andamento del ritiro: "Siamo contenti perché abbiamo finito un buon lavoro. Sono contento di quello che abbiamo fatto. Non ho mai paura di dire le cose come stanno. È stato un ritiro in cui devo fare i complimenti alla squadra, tutti hanno dato massima disponibilità. Ne vado orgoglioso. Cose positive? Il campo non era al massimo. Abbiamo fatto 35 minuti ottimi per corsa, energia e gol. Sandonà è una squadra di valore, hanno allenatore molto bravo. Abbiamo fatto molte cose buone. Cose negative? L'infortunio di Embalo di questa mattina. Lo Faso starà fuori per un po’. In ritiro tutti hanno qualche problema. Siamo contenti di tutti. Nel secondo tempo i ritmi sono stati più ridotti. Anche per via dell’approccio. Gli avversari si sono messi bassi e talvolta sbagli qualche appoggio. Mi aspettavo un po’ più di brillantezza".