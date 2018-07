I rosanero, giunti ormai al penultimo giorno di ritiro in quel di Sappada, questo pomeriggio affronteranno il Sandonà, squadra che milita in Serie D. Una sfida interessante per valutare il livello di preparazione della squadra di Bruno Tedino dopo quasi due settimane di allenamento e per vedere come si sono integrati i nuovi innesti di queste ultime settimane., portiere classe 1991 ex Juventus: "Sono qui per fare il 200% ed è una grande sfida, mi metto a disposizione - ha dichiarato l'estremo difensore in sala stampa -. Cercherò di dare tutto e farlo con la massima disponibilità. Sono felicissimo di venire qui che è una piazza importante. Sei obbligato a provare a vincere, per me questo è sentirsi vivo. Ritardo ufficialità? Problemi tra le società, non mio".. Diverse le grane da risolvere, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita con parecchi giocatori che hanno voglia di cambiare aria. Uno su tutti Aljaz Struna che ha richieste dalla Bundesliga, mentre ancora bloccate le situazioni di Rispoli e Aleesami. Potrebbe rimanere, invece, in Sicilia Mato Jajalo. Il Centrocampista è in scadenza a giugno ed in questi giorni non è arrivata nessuna proposta da parte dei greci dell'Aek Atene., il Direttore dell'Area Tecnica rosanero lavora per trovare l'accordo per portare a Palermo George Puscas, talentuoso centravanti in forza all'Inter. La società di viale del Fante ha già trovato l'accordo con i nerazzurri, nonostante sul rumeno ci sia in forte pressing anche l'Hellas Verona (che ha già preso Di Carmine dal Perugia). Foschi ha messo sul piatto un'offerta da 3 milioni, lo scoglio è la richiesta di ingaggio del classe '96. Per il centrocampo piacciono anche Pessina dell'Atalanta e Dawidowicz del Benfica.