, il nuovo portiere chiamato ad assumere il ruolo di numero 1 della formazione rosanero. Per l'ex estremo difensore del Benevento una bella sfida, come ammette lui stesso dal ritiro rosa di Sappada: "Sono un portiere cresciuto dal niente, ho fatto tutte le categorie. Ho fatto un percorso di crescita. Prima di arrivare alla Sampdoria ho fatto 200 presenze tra Serie B e C, ma avevo davanti Viviano. Quando sono andato in Spagna non mi è stata data opportunità di far vedere cosa potevo dare. A Perugia mi piaceva la sfida e penso di averla vinta sia in campo che fuori, Perugia mi ha lasciato un ricordo eccezionale. A Benevento qualcosina ho fatto, ci siamo alternati e abbiamo giocato 1/3 di stagione a testa. Il gol fa parte del gioco, era una situazione disperata. È stato un insieme di situazioni, il primo punto contro il Milan con il gol del portiere. Sono qui per fare il 200% ed è una grande sfida, mi metto a disposizione. Cercherò di dare tutto e farlo con la massima disponibilità".- "Se vuoi emergere avendo fatto gavetta, ogni anno è una sfida, non puoi rimanere nell’anonimato. È il mio modo di giocare. Preferisco sbagliare facendo, che sbagliare non facendo. Ho sempre fatto così. Cosa rappresenta per me il Palermo? È stato il coronamento di un sogno far parte della Juventus, per giocare lì devi essere uno dei migliori al mondo e io non lo sono. Dopo 3 anni sono felicissimo di venire qui che è una piazza importante. Sei obbligato a provare a vincere, per me questo è sentirsi vivo. Ritardo ufficialità? Problemi tra le società, non mio".- "Belotti è del mio paese mi ha parlato benissimo di Palermo, ma non c’era bisogno. È stata una scelta naturale. Ho sentito Viviano e abbiamo parlato anche di Palermo. Sorrentino l’ho conosciuto giocando è un ragazzo eccezionale, ogni tanto ci sentiamo. Si sono messi tutti a disposizione e mi hanno dato il benvenuto dicendo che Palermo è una bellissima città. Sicignano? Si lavora bene. È la cosa principale, il lavoro è alla base. Mi sto trovando bene con il gruppo. Con Vincenzo si sta instaurando un bel rapporto, si lavora con il sorriso cosa che secondo me alla lunga darà i benefici"."Non stavo facendo così bene come si aspettava l’allenatore. Era una situazione difficile, andavo in campo con il freno a mano tirato. Per me era un peso, io avrei voluto fare di più. Hanno cambiato me ma anche altri, fa parte del gioco bisogna rispettare le scelte. Penso di aver dato il mio contributo".- "Bisogna scindere le pressioni. L’anno scorso c’erano pressioni di campo. Non erano dovute ai tifosi o al presidente, posso solo parlare bene di loro. Non ci è mai mancato l’apporto. La pressione a Palermo c’è perché la piazza esige un campionato di alta classifica, bisogna vincere tutte le volte per fare campionato di vertice. Cosa dico ai tifosi? Li ringrazio perché al di là del gol spero siano contenti del portiere che sono. Non è facile fare sempre bene, io sono cresciuto con delle difficoltà. Non mi auguro di passarne ma se dovessero esserci spero di imparare da questo. Come mi immagino i palermitani? Mazzotta, Santoro e Lo Faso li ho conosciuti meglio. Sto conoscendo tutti ma loro sono vicini a tavola e ci parlo di più. Mi stanno dando una mano".- "È bello lavorare con loro. C’è molta onestà e questa cosa mi piace. Sono ottimi portieri e per me è uno stimolo. Pomini ha fatto bene lo scorso anno, è un professionista, non posso che parlarne bene. Alastra è giovane e forte. Marson è il più piccolo, ma è davvero molto bravo, è la nostra mascotte, ci aiuta. È un bel gruppo. Poi il preparatore dei portieri Sicignano dice sempre la parola giusta al momento giusto".