Una prova del nove per dimostrare che i cali di tensione pagati a caro prezzo nella passata stagione sono solamente un ricordo. Una tappa per confermarsi tra le protagoniste del torneo cadetto.rappresenta un importante crocevia per la stagione dei granata, attualmente al secondo posto insieme alla Ternana e a due punti dalla capolista Perugia."E' una partita che giocheremo con la consapevolezza di essere una buona squadra. Andiamo lì per fare risultato. Vendetta rispetto alla passata stagione? A noi queste cose non ci interessano. È un’altra annata e dobbiamo essere bravi a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi. Se facciamo quel che sappiamo fare porteremo a casa un risultato positivo, altrimenti niente".Il tecnico gelese spiega: "Abbiamo avuto un piccolo problema con Caldara stamattina e dobbiamo valutare. Non disperiamo comunque perché le alternative ci sono, ad inizio campionato poi c’è più freschezza fisica. Ci dispiace non avere Nino, Simone e Christian, ma chi giocherà al loro posto sarà un’alternativa validissima"."Il pubblico ci sostiene in modo incessante, sempre. Sappiamo di essere seguiti e amati. Voglio ringraziare la nostra gente, il cui sostegno è per noi fondamentale. Abbiamo bisogno di loro".