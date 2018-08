organizzato in onore del 40° anniversario del Circolo del Tennis di Curcuraci. Nel tabellone NC il primo Classificato è stato Giuseppe Calcagno (TC Curcuraci). Nel Tabellone di 4^ categoria, finale tra gli organizzatori, Emanuele e Pietro La Spada, entrambi 4.1 del TC Curcuraci. Ha vinto Pietro per 6-4 6-4. Nel Tabellone di 3^ categoria la vittoria è andata a Graziano Bombaci (3.4) su Alessandro Villari(3.3) per 6-2 6-1, entrambi tesserati per il Tc Messina. Vincitore del torneo e campione assoluto della Provincia di Messina è stato Christian Famà, 2.8 del CT e Vela Messina, che ha avuto la meglio sul compagno di circolo Lorenzo Fucile (2.7) per 7-6 6-4. Famà aveva battuto in semifinale Alessandro Villari, mentre Fucile aveva avuto la meglio sul n. 1 del seeding , Antonio Famà (2.4). .