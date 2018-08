Il quadrangolare, che vedrà protagonista anche la Fortitudo Agrigento e la Viola Reggio Calabria avrà il via nella serata di domani, proprio con lo scontro tra i granata e la squadra di coach Griccioli. Le aspettative per questo torneo amichevole sono alte, come confermato dall'assistant coach di Trapani Giacomo Genovese:“Ci apprestiamo a prendere parte ad un torneo di altissimo livello, con una squadra di Serie A, due squadre di A2 Gold e una che militerà in A2 Silver, ma che, come abbiamo avuto già modo di vedere, è di profilo estremamente alto. La condizione fisica della squadra è buona, a parte l’acciacco di Urbani , che ci portiamo dietro ormai da una settimana, ed un altro, più recente, di Meini: nessuna preoccupazione in entrambi i casi, ma valuteremo se e quanto impiegarli al torneo nelle prossime ore. Ad ogni modo, ci teniamo ad onorare al meglio questo impegno e ci aspettiamo di verificare un miglioramento, tanto nella qualità e nella fluidità del nostro attacco, quanto nei meccanismi difensivi: un aspetto sul quale questa settimana abbiamo focalizzato il nostro lavoro. Il Trofeo Sant'Ambrogio sarà un bel banco di prova, sotto tutti i punti di vista”.