BROLO (MESSINA) - Due nuovi arrivi in casa Tiger Brolo: la società giallonera ha ufficializzato gli acquisti di Vincenzo Prestigiacomo e Francesco Cannone. Prestigiacomo, classe 1994, è un difensore in grado di ricoprire indifferentemente i ruoli di terzino destro e sinistro. Cannone, classe 1995, è un terzino sinistro mancino abile in entrambe le fasi di gioco. "Sono contento di disputare un nuovo campionato di Serie D - ha dichiarato Prestigiacomo -. La quarta serie è un torneo difficile da affrontare ma credo qui ci siano gli ingredienti giusti per riuscire a raggiungere i traguardi che il club si è posto ad inizio anno. Spero di fare bene a Brolo e di contribuire alla salvezza della squadra con le mie prestazioni. Ringrazio la Società per la fiducia e sono da subito a completa disposizione di mister e staff tecnico". Entusiasmo anche da parte di Cannone: "Arrivo a Brolo con grande entusiasmo e voglia di scendere in campo. Sono molto felice di essere qui e di vivere questa nuova avventura in un ambiente perfetto per crescere sotto il profilo umano e professionale. Spero di fare bene per me e per la squadra, in modo da poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Voglio ripagare la fiducia che la staff e la Società hanno riposto in me e mi impegnerò al massimo per farlo. Il mio desiderio è quello di scendere in campo il più possibile e di disputare un buon campionato con questa maglia". Contestualmente, l’Asd Tiger Brolo comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni del difensore classe 1996 Riccardo Tarantino al Città di Scordia.