Ultima giornata per completare le rose o, come nel caso dei granata, per sfoltire l'organico. Oltre alle numerose cessioni, però, c'è da registrare un nuovo arrivo, che sarà svelato nella conferenza stampa pre-Milazzo.









CASTELBUONO (PALERMO) - Ultimo giorno di mercato improntato principalmente sulle uscite per la Castelbuonese, che però annuncia anche un colpo in entrata. Il nuovo acquisto verrà ufficializzato domani alle ore 18, in occasione della conferenza stampa che si terrà prima della sfida col Milazzo. Intanto sono stati ceduti a titolo definitivo i seguenti giocatori: l'attaccante esterno Daniele Nuccio al Kamarat (Eccellenza), l'attaccante Davide Carioto alla Parmonval (Eccellenza), il difensore juniores Matteo Costanza al Pro Favara (Eccellenza) e il difensore Domenico Mazzola alla Supergiovane (Terza Categoria). Inoltre, sempre alla Supergiovane, va in prestito il centrocampista Andrea Cicero.













Giovedì 18 Settembre 2014 - 19:43