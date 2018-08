I nerazzurri, prossimi avversari del Palermo in campionato, hanno piegato la resistenza dei padroni di casa solo grazie ad una rete siglata da Danilo D’Ambrioso al 71’. Bravi nell’occasione i nerazzurri a sfruttare la superiorità numerica, ottenuta solo un paio di minuti prima per una doppia ammonizione comminata a Rotan. L’Inter ora può tornare in Italia, per preparare la sfida del “Renzo Barbera” in programma domenica sera.