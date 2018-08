Non mi aspetto di vincere il torneo; mi aspetto, bensì, delle indicazioni da questi tre diversi piani di valutazione”. Commenta così il coach della Fortitudo Agrigento, Franco Ciani, l’imminente impegno pre-campionato in programma a Reggio Calabria, in occasione del trofeo “Sant'Ambrogio” insieme a Trapani, Capo d’Orlando e, ovviamente, ai padroni di casa della Viola.ci troviamo con un pre-campionato scarno e risicato sotto il profilo delle amichevoli e partite ufficiali che giocheremo prima del campionato. Quindi è evidente che ogni occasione è per noi un test, un banco di prova importante nel quale dobbiamo contestualmente cercare un’intesa e una fluidità di gioco di una squadra molto rinnovata, ma nello stesso tempo testare tutti i giocatori per l’impatto con questo livello e, magari, maturare una mentalità vincente nelle gare ufficiali”.