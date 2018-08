MODICA (RAGUSA) - Prima amichevole e prima vittoria per la Meic Services Gela. A Modica, contro i locali, le due squadre hanno deciso di disputare cinque set, dato lo status amichevole dell'incontro, terminato con l'insolito risultato di 4-1 a favore dei ragazzi di Marano. Il tecnico ha potuto valutare le condizioni di forma della sua squadra, dalla quale ha tratto indicazioni positive: "È normale che alla prima gara non possiamo essere brillantissimi - ha detto Marano -. Ci siamo confrontati con una buona squadra e ho tratto delle indicazioni importanti. Ovvio che c'è tanto da migliorare, soprattutto in ricezione, ma la squadra sarà prontissima per l'inizio di stagione”. Top scorer biancazzurro Antonello Di Fino con 13 punti realizzati.