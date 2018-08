La società giallorossa, che prenderà parte al prossimo campionato di A2 Gold, ha annunciato di aver superato la soglia delle cinquecento sottoscrizioni da parte dei tifosi. Basket Barcellona, inoltre, ha annunciato un'iniziativa con la Città di Patti e la Società Sport è Cultura Patti: Al costo di 110 euro sarà possibile acquistare, per gli appassionati residenti nel territorio del Comune di Patti, un abbonamento che darà modo di assistere alle gare internet del Basket Barcellona (che giocherà le prime giornate del campionato di Serie A2 Gold presso il Palasport di Patti) e della Sport é Cultura Patti. Il Barcellona ha comunicato infine la data della prima amichevole casalinga. Al Palazzetto dello Sport di San Filippo del Mela, la squadra guidata da coach Perdichizzi affronterà in un test pre-campionato la Viola Reggio Calabria, squadra militante nel campionato di Serie A2 Silver. Palla a due in programma mercoledì 24 settembre alle ore 18.