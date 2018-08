Il giocatore classe ‘88 arriva dal Real Rieti e ha firmato un contratto triennale con la società etnea. Fantecele, in Italia, ha già vestito le maglie di Arzignano, Napoli, Lazio e Montesilvano, collezionando anche una medaglia d'argento agli europei under 21 nel 2008 con la maglia azzurra. Il numero uno etneo Antonio Marletta sottolinea le grandi potenzialità dell’ultimo arrivato in casa rossazzurra: “Andrè è un giocatore dalle indiscusse qualità, sono felice che sia arrivato a Catania, per questo ringrazio il Presidente del Real Rieti Roberto Pietropaoli”.