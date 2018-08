la cui chiusura era prevista venerdì 19 settembre, sino a venerdì 24 ottobre. Fino a tale giorno sarà pertanto possibile usufruire degli sconti sino al 30% per i posti in Parterre, Tribuna Bassa, Tribuna Alta e Gradinata anche attraverso le promozioni Famiglia ed Over 65. Tutti gli abbonamenti saranno validi per 14 delle 15 gare totali.potrà ritirare le card all'Orlandina Day del 10 ottobre o direttamente al botteghino prima di Orlandina-Pistoia, in programma per domenica 12 ottobre alle 18:15. Coloro che invece sottoscriveranno l'abbonamento dopo venerdì 19 settembre ed entro venerdì 10 ottobre, potranno ritirare la card direttamente al botteghino prima di Orlandina-Roma, in programma domenica 26 ottobre alle 18.15.Parterre € 450,00 (risparmio 20%)Tribuna Intero basso € 280,00 (risparmio 20%)Tribuna Intero alto € 225,00 (risparmio 20%)Tribuna Famiglia basso € 245,00 (risparmio 30%)Tribuna Famiglia alto € 195,00 (risparmio 30%)Tribuna Over 65 basso € 245,00 (risparmio 30%)Tribuna Over 65 alto € 195,00 (risparmio 30%)Gradinata Intero € 170,00 (risparmio 20%)Gradinata Famiglia € 150,00 (risparmio 30%)Gradinata Over 65 € 150,00 (risparmio 30%)TicketParterre € 40,00Tribuna Intero basso € 25,00Tribuna Intero alto € 20,00Gradinata Intero € 15,00Modalità- obbligo di consegna dello Stato di Famiglia e foto per l'abbonamento promozionale Famiglia. Avrà un minimo di nr. 3 componenti- obbligo di consegna della copia del Documento di Identità e foto per l'abbonamento promozionale Over 65- i parterre potranno essere venduti solo presso la Sede Sociale- accumuli promozioni non previste- all'atto dell'acquisto verrà rilasciata una ricevuta per la successiva consegna della cardPunti venditaSede Sociale in Via Beppe Alfano 1, Capo d'Orlandoda lunedì al venerdì con orari 10.30-12.30 e 16.30-18.30Tabaccheria Valenti in Piazza Matteotti 13, Capo d'Orlando: da lunedì al sabato con orari di esercizioAgenzia Viaggi Nebrodi & Olie in Via Messina 47, Capo d'Orlando: da lunedì al venerdì con orari di esercizioNei Punti Vendita Ticket One distribuiti sull'intera Provincia di Messina e Regione Sicilia; elenco disponibile su www.ticketone.it.Online attraverso i siti www.orlandinabasket.it, www.ticketone.it.