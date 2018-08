squadra che disputerà il prossimo campionato nazionale di serie A di pallamano maschile. Confermata in blocco la formazione con l’innesto del bosniaco Dinko Dedovic, il terzino sinistro che affiancherà il mancino Luciano Brancaforte, già protagonista lo scorso anno. Sarà presente anche l’ultimo arrivato, il 19enne portiere Pasqualino Di Giandomenico, che supporterà Alessandro Vasquez, e il già rodato Angelo Mincella. Presentazione in programma presso la Sala Archimede del Comune di Siracusa. Anche quest’anno la preparazione atletica è curata da Nino Urso, assistito dagli allenatori Peppe Vinci, Francesco Rosapinta con il supporto per i portieri di Enzo Augello.