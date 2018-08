Il giocatore ragusano, che affiancherà De Rosas e Leone, ha scelto il numero 3 ed ha già svolto il primo allenamento col resto della squadra. Intanto Gela procede la preparazione in vista dell’esordio stagionale, in programma il 19 ottobre a Potenza. Stilato anche il calendario delle amichevoli pre-campionato: si inizia con due sfide contro Modica, la prima in programma quest’oggi in trasferta, la seconda domenica 21 alle 18 al PalaLivatino. Doppia sfida anche contro Leonforte, il 23 settembre in trasferta e il 27 in casa.