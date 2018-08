PALERMO - La Parmonval Sicily By Car mette a segno un colpo in attacco: è Filippo Pirrotta il nuovo bomber portato a casa dal direttore generale Giovanni Castronovo. Nato a Palermo l'11 ottobre 1980, Pirrotta è cresciuto nelle giovanili del Como, militando nel corso della sua carriera con le maglie di Casteldaccia, Capo d’Orlando, Atletico Milan, Campobello di Licata, Città di Messina, Kamarat, Serradifalco e Marsala. Soddisfatto il presidente Aristide Tamajo: “La squadra è stata rinforzata adeguatamente nel reparto d’attacco, che sembrava il meno assortito. L’acquisto di Filippo Pirrotta, al quale seguirà un altro importantissimo acquisto, ha dato al reparto offensivo esperienza, velocità e capacità realizzative. Il centrocampo è formato da buoni cursori, da ottimi fantasisti, da giovani conferme e da under molto promettenti. Ritengo che abbiamo allestito, confidando anche nella grande affidabilità della nostra difesa, una squadra molto competitiva per i nostri tifosi e per i nostri sponsor”. Nelle prossime ore sono previsti dunque nuovi colpi di mercato.

, a partire dalle ore 15:30, al campo sportivo “Franco Lo Monaco” di Mondello. Prosegue inoltre il lavoro della formazione juniores della Parmonval Sicily By Car. E’ in programma per lunedì 22 settembre, a partire dalle ore 20:00 al “Franco Lo Monaco” di Mondello, un’amichevole contro la prima squadra del Pallavicino.