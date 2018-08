L’attaccante venezuelano Gustavo Paez si è ormai integrato con il gruppo e per lui questo Messina può davvero arrivare in alto: “Questo campionato è molto difficile e competitivo, ma io penso in grande e per me il Messina è tra le favorite del torneo”.perlopiù in trasferta: “I tifosi ci hanno dato qualcosa in più – ha dichiarato – ci hanno fatto sentire il loro calore prima, durante e dopo il match. Il ritorno in città dopo la vittoria a Reggio Calabria è stato da brividi. Ora dobbiamo pensare solo al Matera che è una buona squadra, ma noi ci teniamo a vincere la prima davanti al nostro pubblico”.“Nascendo attaccante esterno a me piace partire un po’ più da lontano per poi accentrarmi – ha continuato – però riesco ad adattarmi anche come seconda punta come già accaduto contro la Lupa Roma. So di dover ancora dare tanto ma il mio contributo sarà importante”.