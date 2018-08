Ciccio Campisi, tecnico della squadra marsalese, può ritenersi soddisfatto per quanto mostrato finora dalle sue ragazze negli allenamenti: "Sicuramente si vedono i frutti di due settimane di lavoro intense, le ragazze hanno legato molto bene. Il gruppo sta crescendo, questo è positivo. Per ora stiamo dando sotto con i pesi, trascurando un po’ il gioco globale. Preferisco dare la priorità al lavoro fisico, in modo da dare le basi a questa stagione"."Sembra che ci sia molto tempo, ma in realtà il tempo non basta mai. Noi prevediamo di fare un’amichevole nella quarta settimana, poi dei tornei dalla quinta. Quello di trovare avversarie di pari livello in Sicilia è sempre stato un problema, probabilmente ci dovremo spostare per fare qualche amichevole di livello. Per adesso non ci interessa, possiamo metterci d’accordo anche con Castelvetrano come lo scorso anno". Una battuta, inoltre, sul mercato: "Manca una schiacciatrice. C’è una ragazza in prova e vedremo quali sono le sue condizioni".