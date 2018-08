Milazzo, tesserato per il Centro Kitesurf “Le Vie del Vento”, sarà l'unico tra i rider nati e cresciuti in provincia di Trapani a partecipare alla tappa conclusiva del Campionato Italiano Classe Kiteboarding Italia 2014 specialità Freestyle organizzata da Kite Sardegna che si terrà tra il 19 e il 21 settembre 2014 in Sardegna a San Giovanni Suergiu (CI), nelle acque della località di Porto Botte., che a soli 18 anni sarà il più giovane iscritto nella categoria “Men” e dovrà confrontarsi contro avversari di maggiore esperienza: “Il mio obiettivo principale per questo esordio nel Campionato Italiano Freestyle infatti non è tanto il piazzamento, ma accumulare l'esperienza sul campo di gara necessaria per proseguire la mia carriera in questo affascinante sport per cui Marsala è una sorta di paradiso, dal momento che vi sono le condizioni per praticarlo per dodici mesi all'anno”, dichiara il giovane atleta., già campioni nazionali di kitesurf freestyle e rider di livello internazionale.