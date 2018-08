L'esclusione di Gattuso, i primi sei mesi di stagionefuori rosa. Poi la sua svolta. Arriva in casa rosanero Beppe Iachini e perFranco "Mudo" Vazquez, cambia tutto. Titolare anche in serie A con gol chepoteva davvero valere una vittoria importante. "Contro il Verona meritavamo divincere e invece abbiamo perso - ha detto oggi Vazquez in sala stampa - perquesto non sono felice. Sono contento di aver fatto gol, per un calciatore eper la fiducia è importante. Contro la Sampdoria non avevo fatto bene, segnarealla seconda giornata è stato importante"."L'esperienza di sei mesi in Spagna mi haaiutato molto. Quando sono tornato in Italia, aver disputato il torneo di SerieB mi ha fatto crescere, anche se il campionato cadetto è diverso dalla SerieA". Di poche parole Vazquez, del resto non sarebbe "El Mudo", ma è uno che peròin questi mesi parla bene in campo: "Mi piacerebbe giocare più vicino allaporta, ma posso giocare anche da mezz'ala e sulla trequarti.Mi sento bene inentrambi i ruoli".invece i rosa sono fermi ad un punto, Vazquez non appare preoccupato:"I punti arriveranno, il campionato è lungo, Iachini ci ha detto di staretranquilli. Domenica sarà una partita importante e dobbiamo essere piùconcentrati". Poi sulla sfida di domenica: "Contro l'Inter sarà una partitadifficile, ma bellissima. Vogliamo fare bene e imitare loro. Ci sono statigiocatori da loro, come Samuel, Milito, Cambiasso e Zanetti che hanno scrittola storia. Il rinnovo di contratto? I miei procuratori stanno parlando con lasocietà, sono sicuro che si giungerà ad un accordo".