martedì 30 settembre alle 10.30, andrà di scena il primo incontro tra i rossazzurri e i tifosi al Palanitta di Librino. Oltre agli sponsor e ai principali organi di stampa locale, sarà presente anche una rappresentanza di giovani del quartiere. Il presidente Antonio Marletta esporrà i nuovi progetti della società etnea, affiancata a partire da questa stagione dall’Associazione Culturale “Primavera” Onlus di Librino. Il Catania Calcio a 5 parteciperà per il secondo anno consecutivo al campionato di serie A2 (girone B) che scatterà , per i rossazzurri, sabato 4 ottobre in trasferta contro il Cogianco.