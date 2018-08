I contatti, iniziati già in estate, sono stati concretizzati solo adesso. Vittorio Vindigni, presidente del sodalizio ibleo, commenta così questa possibilità per il giovane rugbista: "Il ragazzo la scorsa stagione si era messo in mostra giocando con l’Accademia del Rugby di Catania, oltre che nelle occasioni in cui è stato chiamato a giocare in serie B con la prima squadra. Dunque era normale che ricevessimo diverse proposte da club che militano in serie A. Di comune accordo con Marco e la sua famiglia abbiamo scelto Udine perché crediamo sia la società ideale per farlo crescere". Giallongo è stato ceduto con la formula del prestito e dunque alla fine della stagione l’atleta ritornerà a Ragusa. Vindigni ha inoltre aggiunto: "Marco è solo l’ultimo di una schiera di nostri giocatori che, dopo essere cresciuti nel Padua, sono andati a calcare palcoscenici più prestigiosi".la società iblea comunica che il previsto incontro amichevole tra il Padua e la Nissa, che si sarebbe dovuto tenere domenica prossima al Tomaselli di Caltanissetta, è stato annullato per la sopraggiunta indisponibilità della squadra nissena. Lo staff tecnico biancazzurro ha così deciso di organizzare per giovedì una partitella in famiglia tra la squadra Senior e l’Under18. Per rivedere il Padua all’opera bisognerà quindi aspettare il 28 settembre quando, sempre a Ragusa, gli iblei ospiteranno il Cus Catania, squadra che milita nel campionato di C1 ma che domenica scorsa è stata capace di vincere in casa dell’Amatori Messina. Nella stessa giornata si affronteranno, sempre in amichevole, anche le formazioni Under18 di Padua e Cus.