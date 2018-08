La Fortitudo ha ripreso il programma delle doppie sedute in previsione del torneo in programma per questo fine settimana a Reggio Calabria. I biancazzurri saranno, infatti, impegnati venerdì 19 e sabato 20 settembre per la 42esima edizione del trofeo “Sant’Ambrogio”, un quadrangolare al quale parteciperanno – oltre ad Agrigento – anche i padroni di casa, Capo d’Orlando e Trapani. Il programma delle gare prevede la prima semifinale il venerdì alle 19 e a seguire la seconda alle 21; il sabato invece la finale terzo posto alle 16.30, la finale del primo posto alle 18.30. Tutte le gare si svolgeranno nella palestra “Mazzetto del Pianeta Viola” per via dell’indisponibilità del “PalaBotteghelle” di Reggio Calabria.