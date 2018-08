Testa, attaccante, proveniente dalla Borgata Terrenove. In passato ha già vestito la maglia azzurra per due stagioni. Nel suo curriculum anche S.C. Marsala, Palermo, Maceratese, Foligno e Cingoli. L'atleta, che ha avuto un eccellente avvio di stagione nel campionato di Promozione, è già a disposizione di mister Sandri e ieri pomeriggio ha preso parte alla seduta di allenamento con i nuovi compagni.Riccobono è nato a Carini (PA) il 18/02/1985. Nel suo curriculum Campobello di Mazara (Eccellenza), Vigor Lamezia (4 stagioni C2), Acireale (D), Licata (2 stagioni D), Catania San Pio X (Eccellenza). Rientrato a Roma per espletare delle formalità, rientrerà in sede giovedì mattina e dovrebbe aggregarsi ai nuovi compagni già nella seduta di allenamento pomeridiana."Ho avuto i primi contatti con Vincenzo Riccobono già nel mese di agosto. E' stata una trattativa lunga ma alla fine sono riuscito a portarlo in maglia azzurra. Voglio sentitamente ringraziare la Società ed il presidente Luigi Vinci per gli importanti sforzi economici che stanno facendo. Riccobono non lo scopro certamente io, è un valore aggiunto per il reparto offensivo azzurro". Contestualmente lasciano il club lilibetano l'attaccante Pirrotta e il centrocampista Liuzza.