Dalla prossima giornata dicampionato, la 4ª, e per sette turni, l'attività sociale delle 22squadre del campionato si concentrerà nel sostegno alla Fondazione perla ricerca contro la fibrosi cistica. Per settantasette partite saràpossibile sostenere la raccolta fondi, aiutando la ricerca a trovare lacura definitiva per la fibrosi cistica, la malattia genetica grave piùdiffusa. Dal 20 settembre al 25 ottobre Fondazione per la ricerca sullafibrosi cistica onlus è partner esclusivo del progetto charity 'BSolidale', promosso dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B, inconcomitanza con la XII Campagna numero solidale per la Ricerca fc cheavrà ancora una volta Carlo Verdone come testimonial.