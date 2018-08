il Memorial Basciano lascia ai granata buone basi da cui ripartire per la prossima stagione, oltre che la consapevolezza di un entusiasmo mai sopito da parte del pubblci. Pietro Basciano, presidente della Pallacanestro Trapani, non può che esserne fiero: “Sono molto soddisfatto dell’andamento del Memorial. C’è stato un buon pubblico e ce la siamo giocata alla pari contro squadre di categoria superiore. Non è sicuramente tempo di trarre bilanci ma devo anche dire che sono molto contento dell’atteggiamento che la squadra ha avuto durante le due partite disputate fra sabato e domenica. Ho sentito benissimo come la squadra abbia dato il massimo, anche perché sapeva come la società ci tenesse tanto a quest’appuntamento. Stiamo lavorando forte, arriveremo pronti alla prima di campionato e sarà necessario essere tirati a lucido, perché Mantova, la nostra prima avversaria, è davvero una buona squadra”.