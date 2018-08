Il portacolori della scuderia palermitana Island Motorsport, infatti, il prossimo fine settimana sarà al via del 21° Rally dell’Adriatico, quarto nonché penultimo appuntamento del Trofeo Rally Terra (TRT), con la possibilità di conquistare il titolo 2014 della serie nazionale riservata ai “terraioli” con una gara d’anticipo.su Peugeot 207 S2000, gommata Yokohama e preparata dal team Munaretto, e già autore di tre affermazioni consecutive in altrettanti round (Sardegna, San Marino e nuovamente Sardegna) basterebbe salire su uno dei due gradini più bassi del podio per festeggiare matematicamente la vittoria nel TRT.- ha precisato Travaglia alla vigilia - L’edizione 2013 dell’”Adriatico” ha visto me e Giacomo (il navigatore Ciucci ndr) centrare il primato tra gli iscritti del TRT e la quarta piazza assoluta, alle spalle dei big del Campionato italiano Rally (CIR). Però, avremmo potuto fare ancora meglio in classifica generale se non avessimo accusato problemi al cambio, rimanendo privi della quarta marcia da metà gara in poi".con le prime due prove speciali in notturna. Il giorno successivo, in programma la disputa dei rimanenti nove tratti cronometrati con il traguardo allestito, come da tradizione, a Cingoli, nel Maceratese.