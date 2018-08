, gara giunta alla sua dodicesima edizione, organizzata dalla Scuderia Caltanissetta Corse con il supporto dell’Aci di Caltanissetta. Il giovane pilota agrigentino Giovanni Carbone, in coppia con l’altro agrigentino Ivan Lombardo, ha portato la sua Renault Clio Williams di classe N3 sul secondo gradino del podio, terzo di gruppo e ottavo posto assoluto. L’esperto Francesco Grimaldi in coppia con Daniele Mastrosimone a bordo della Citroen Saxo di classe N2 della BlueOrange team di Francesco Caramazza ha messo mano a tutta la sua esperienza per concludere sul terzo gradino del podio e al dodicesimo posto assoluto. Buona anche la prestazione del suo abituale navigatore, Salvatore Vullo che per la prima volta al volante in coppia con Salvatore Miccichè ha portato la Peugeot 106 Rally sempre di classe N2 al quarto posto di classe e quindicesimo assoluto. Costretto al ritiro il giovanissimo Marco Pilato, che in coppia con Marco Cusimano aveva portato la piccola Peugeot 106 Rally di classe A6 della factory BlueOrange fino al terzo posto assoluto facendo registrare anche il secondo tempo assoluto sulla prova speciale Santa Caterina. Sfortunata anche la gara di Samuele Lo Piano e Cristina Leone anche loro a bordo di una Peugeot 106 Rally di gruppo A costretti al ritiro mentre occupavano il terzo posto di classe e sesto assoluto. Ritiro anche per il debuttante messinese Letterio Sturiale in coppia con l’esperta Valentina Russo costretti al ritiro per problemi al cambio della loro Peugeot 106 rally di classe N2. Nello stesso fine settimana vittoria assoluta per la scuderia S.G.B. Rally anche in salita con l’ottima prestazione del sempre più sorprendente Enrico Parasiliti. Vittoria assoluta all’ultimo respiro anche per l’altro driver di casa S.G.B. Rallye, il preapratore Gino Parello con la sua piccola Fiat 500 in occasione della quarta prova del Sikelia Trophy 700 andato in scena sulla pista Valle dei Templi di Racalmuto.