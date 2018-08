La gara, che lo scorso anno ha assegnato il campionato italiano di specialità, per questo 2014 ha nel mirino il record di partecipanti. La presentazione si terrà al Centro Servizi del Comune di Milo venerdì 19 settembre alle ore 18. A illustrare i dettagli dell’evento e a dare il benvenuto ai biker saranno il sindaco Giuseppe Messina e il presidente del Mongibello Mtb Team e del Comitato Organizzatore, Maurizio Scalia. Di seguito, il programma dell’Etna Marathon 2014:ore 9: Piazza Belvedere Milo: escursione in mtb verso il cratere centrale con prova della discesa finale dell’Etna Marathon.ore 10: Piazza Belvedere: escursione in mtb gratuita ai due alberi millenari Ilice di Carrinu (Milo) e Castagno dei Cento Cavalli (Sant’Alfio).ore 18: Centro Servizi Milo, Conferenza Stampa di presentazione.ore 13-19: Centro Servizi, iscrizioni, verifica tessere e ritiro pettorale categorie amatoriali.ore 14-19: Piazza Belvedere, apertura Area Expo.ore 16: Centro Milo, Etna Mini - mini competizione per mini ciclisti dai 7 ai 12 anni.ore 17: Premiazione Etna Mini.ore 7- 08,30: Centro Servizi: verifica tessere e ritiro pettorale categorie amatoriali e agonistiche.ore 8-18: Apertura Area Expo.ore 9,30: Piazza Belvedere, Partenza Etna Marathon, Gran Fondo e Escursione.ore 12: Arrivo Gran Fondo.ore 12,30: Pasta party.ore 13,15: Arrivo Marathon.ore 13,30: Piazza Belvedere, Premiazione Flower Cerimony Etna Marathon.ore 16,30: Premiazioni.