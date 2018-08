La tensione che saliva sino a incidere sul suo rendimento in campo. Sabato l'incantesimo che si spezza contro il Cittadella, con il primo gol in campionato. Adesso il rinnovo con il Trapani sino al 2017. Matteo Mancosu vive con serenità quello che da più parti è stato indicato il momento del riscatto per un calciatore capace di soffrire in silenzio sino al lieto fine tanto atteso dai tifosi granata."Devo ringraziare i tifosi per non avermi fatto mai mancare il loro sostegno, mi è servito molto. Il mio intento è quello di continuare a fare bene, come già accaduto nelle ultime due stagioni. La serie A? E' l'obiettivo a cui aspirano tutti i calciatori, proverò ad ottenerla insieme al Trapani"."In questo momento penso al Trapani, per inseguire un obiettivo che - come dicevo prima - mi piacerebbe raggiungere. Abbiamo un potenziale molto interessante, quest'anno possiamo toglierci diverse soddisfazioni. Il rapporto con Boscaglia? Con il mister c'è un grande rapporto, possiamo andare lontano"."Devo molto al presidente Morace, specie per la stima che mi ha mostrato. Mi ha convinto a rimanere e a proseguire insieme il progetto Trapani. Ringrazio tutta la societá e spero di ripagare al massimo la fiducia che mi è stata accordata"."Siamo contentissimi di aver finalmente firmato il rinnovo col nostro bomber. E' stata una trattativa portata avanti nel modo giusto, dovevamo solo limare delle situazioni. Ed è quanto è stato fatto".