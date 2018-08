Grazie agli accordi tra Valeria Grasso, proprietaria della Freelife e presidente dell’associazione “Libertà è Legalità” , ed il presidente Danilo Lo Re, la squadra di rugby palermitana ha risolto il problema riguardo alla struttura dove svolgere gli allenamenti. In viste dell'esordio in campionato, il programma il 12 ottobre, è prevista una presentazione ufficiale della squadra. La presentazione si terrà sabato 4 ottobre alle 17.30. In cantiere anche il primo test match contro le Aquile Enna, in campo domenica 21 settembre alle ore 15 al campo "A. Li Cauli" di Piana degli Albanesi. Le squadre saranno ospitate dall'Hora Rugby, giovane gruppo di rugbysti appassionati. Intanto il presidente Lo Re si dichiara fiducioso: "La squadra si muove bene, è molto affiatata e pare abbia risentito poco della pausa estiva. Il nucleo storico è ancora in piedi nonostante alcuni cambiamenti. E' una buona occasione per togliere via un po’ di ruggine dalle gambe e ricominciare a divertire e divertirci".