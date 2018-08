Fa tutto bene, poi si perde con Pisano in una palla che doveva essere solamente rinviata o bloccata. Che peccato.Poco sicuro in tante occasioni. Disimpegna male una serie di palloni vaganti in area e ha quasi timore di far ripartire i suoi compagni.Gioca benino, gestendo il reparto e salvando su un paio di occasioni veronesi. Deve migliorare nelle ripartenze.Sfortunato ma anche un pizzico ingenuo in occasione del rigore concesso al Verona. Strattona in maniera evidente Luca Toni ed è risaputo che l’ex rosa ci sa fare nel procurarsi rigori.Ha sulla coscienza – assieme a Sorrentino – il gol del vantaggio veronese. Non si capisce con il suo compagno e ne viene fuori una bella frittata.Inesauribile. Corre tantissimo, alza la voce a centrocampo e ha anche sui piedi la palla del vantaggio, ma invece di servire Pisano, preferisce tirare in porta.Ha alti e bassi. Spento nel primo tempo, molto meglio nella ripresa, quando a metà secondo tempo inizia ad accelerare.Stanco, lo si nota quando si fa “travolgere” nella corsa da Luca Toni. Non tocca tantissimi palloni, deve migliorare.Iachini lo preferisce a Lazaar e l’ex Brescia non lo delude. Si propone e gioca tanti palloni per i compagni.Segna e tiene in mano la squadra quando deve attaccare. Buona la sua prestazione, compensa la lentezza dei movimenti con un possesso palla strepitoso. Non male.Migliore in campo. Corre, salta l’uomo quando vuole, crea gioco e va vicino al gol più volte. Peccato davvero per una sconfitta immeritata. Un Paulito così però può risollevare le sorti di questa squadra.Entra nei minuti finali e vorrebbe fare la guerra, ha poco tempo per carburare.