PALERMO - Presentato quest'oggi il quinto Memorial D'Acquisto, in programma domenica 21 settembre. Attesi a Palermo circa 1000 podisti. La gara, organizzata dall'ASD Universitas Palermo e dal CESD, sarà valida come 10° prova del GP Sicilia di corsa su strada S/M, prova challenger del Biorace UISP e come Campionato Regionale Interforze 2014. Il presidente del CESD Salvatore Sansone ha voluto sottolineare l'importanza della collaborazione tra il Centro Studi Salvo D’Acquisto e l’associazione sportiva del presidente Ino Gagliard: “Una manifestazione per la città, che regaliamo a Palermo con un messaggio di legalità che parte oggi, giornata particolare per tutti i palermitani e non solo”. Presente alla conferenza stampa anche il presidente della Lega Uisp regionale di atletica leggera Mimmo Piombo e il presidente dell’Universitas Palermo Ino Gagliardi che ha annunciato la ricandidatura del memorial a Campionato Italiano di corsa su strada per il 2015. “Quest’anno i campionati sono stati assegnati a Bianco, con una manifestazione che ha raccolto poco meno di 600 atleti. Siamo stati in ballottaggio con la Corribianco e abbiamo perso, ma sono fiducioso per il prossimo anno, a Palermo ci sarebbero stati 2000 atleti e forse più”. Testimonial anche quest’anno Yuri Floriani, finalista ai recenti europei nei 3000 siepi.