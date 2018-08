gara ciclistica organizzada dalla A.S.D. Campobello Running & Bike. La competizione amatoria, a cui hanno preso parte oltre 80 iscritti, si è percorsa su un circuito di 2,3 km ripetuto per 25 giri, e ha visto la vittoria di Igor Scafidi della A.S.D. Fiamma. Per la stessa scuderia, altri tre atleti si sono classificati tra i primi dieci: i fratelli Francesco e Gianluca Vitrano al 5° e 6° posto, mentre al 10° posto chiude la top ten Filippo Sala. Per Igor Scafidi si tratta della nona vittoria assoluta nel corso di questa stagione.