Un match che, ai punti, forse avrebbe dovuto premiare gli azzurri, anche se gli ospiti hanno pure avuto delle ottime chances per fare propria l'intera posta. La gara si sblocca al 33' del primo tempo quando il riberese Tummiolo finalizza in rete un cross di Concialdi. Al 41' gli azzurri pareggiano. Punizione di Giardina e palla nell'angolo basso alla destra di Strano: 1-1.la palla stavolta s'infrange sui legni della porta difesa dal portiere ospite. Tante le occasioni sprecate prima e dopo i due gol. L'ultima ghiottissima occasione è sulla testa di Messina che però non inquadra lo specchio della porta. Domenica il derby contro i cugini del Mazara, ancora a punteggio pieno.Marsala 1912: Ilario, Genesio (k), Maggio (72' Sammartano), Giardina, Maltese, Lo Piccolo, Mento (88' Liuzza), De Vita, Messina, Convitto, Albeggiano (67' Fina)A disposizione: Pompignano, Lombardo, Blunda, LanzettaAll. Angelo SandriFc Ribera 54: Strano, Calvaruso, Licata, Tummiolo, Perricone, Fallea, Cardovino (59' Buonocore), Scarpitta (82' Montalbano), Cortese (74' Giaretti), Martorana (k), ConcialdiA disposizione: Amato, Beninati, Pace, RiccobonoAll. Francesco TallutoArbitro: Giulio Gambino (Palermo)