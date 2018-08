Assenza di una certa rilevanza, quella del regista rosanero, che sebbene sia uscito fuori dalle gerarchie per una maglia da titolare resta pur sempre uno degli elementi di maggiore esperienza a disposizione del tecnico marchigiano, utile a dare man forte a centrocampo come primo ricambio di Rigoni. Un fulmine a ciel sereno, quella dell'assenza dell'ex centrocampista di Siviglia e Malaga, che accorcia ulteriormente la coperta già abbastanza corta della panchina rosanero.Il giocatore ha accusato forti dolori addominali e si è recato presso la struttura ospedaliera di Bussolengo, dove è stato ricoverato a scopo precauzionale e tenuto sotto osservazione per tutta la notte. Nulla di particolarmente grave per il centrocampista del Palermo: il centrocampista, come ha informato la stessa società tramite il proprio account di Twitter, è stato operato per un'appendicite acuta.