, dimostrando di poter essere l'uomo su cui puntare per la stagione che sta per iniziare. L'americano, giunto quest'estate in Sicilia dopo diverse esperienze nella D-League della NBA, è stato decisivo nella vittoria ottenuta contro Varese nella finalina del Memorial Basciano. Una vittoria che per lo stesso Freeman può significare molto in ottica campionato: "Vincere contro una squadra della serie A è sempre soddisfacente, sono contento della mia prestazione e spero di continuare così. Sul mio canestro finale Sandro ha preso il rimbalzo e ho cercato uno spazio. Quando Rautins ha fatto fallo io avevo già tirato. È solo basket, è così"., nonostante la batosta nel primo match contro Caserta. Le defezioni e le condizioni atletiche non ancora ottimali lasciano però pensare ad un futuro migliore per i paladini: "Abbiamo ancora un po’ di tempo per la prima partita - ha dichiarato Freeman - dobbiamo continuare ad allenarci per essere pronti. C’è ancora tempo per migliorare".