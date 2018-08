Preparazione al via da domani con una doppia seduta in vista del Torneo Sant'Ambrogio di Reggio Calabria, in programma nelle giornate di venerdì e sabato, a cui parteciperanno anche Viola Reggio Calabria, Fortitudo Agrigento e Orlandina. Intanto Lino Lardo si dichiara soddisfatto per quanto mostrato dai granata al cospetto di due squadre della massima serie contro Varese e Caserta: "Mi attendevo che contro Caserta potesse venir fuori una prestazione meno brillante rispetto a quella della sera precedente contro Varese. Avevamo profuso una gran quantità di energie psicofisiche ed era naturale che anche le percentuali al tiro potessero scendere. In questo periodo della stagione, però, tutto ha un valore relativo. Complessivamente non posso che essere soddisfatto di come si è comportata la squadra: comincia a giocare come voglio e lo spirito è sempre quello giusto. Ci rimangono ancora tante partite da disputare prima del 5 ottobre: faremo in modo che servano per arrivare alla prima di campionato nelle migliori condizioni possibili e pronti con la testa alle gare che varranno due punti. Il bilancio del Memorial Basciano rimane positivo".