di ritorno dopo la mezza stagione disputata lo scorso anno al "De Simone". Carbonaro, attaccante classe 1977 nato a Paternò, ha giocato lo scorso anno in Eccellenza col Siracusa dopo aver disputato il girone d'andata con la maglia dell'Acireale, riuscendo a siglare diciannove reti complessive e conquistando il titolo di capocannoniere del girone B: “Torno con la voglia di fare bene e dare un contributo importante per raggiungere l'obiettivo che si è prefissato il Siracusa - ha detto Carbonaro - che è quello di vincere il campionato”. Il calciatore si aggregherà alla comitiva azzurra già nella giornata di domani. Intanto Ignazio Veneziano entra a far parte dell'A.S.D. Città di Siracusa. Il nuovo dirigente azzurro si occuperà di marketing e sponsor.