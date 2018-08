: tre vittorie e tre pareggi, con Akragas, Leonfortese e Tiger Brolo (in trasferta) che portano a casa la posta piena, mentre per Orlandina, Noto e Due Torri arrivano soltanto un punto al termine di questo turno. Passo in avanti, soprattutto per gli agrigentini, che restano in testa alla classifica a punteggio pieno, bissando la vittoria del primo turno contro l'Agropoli nella sfida dell'Esseneto contro la Nuova Gioiese., che si impone sul campo della Neapolis col risultato di 1-0. In Campania, i gialloneri si rendono protagonisti sin dalla prima frazione di una partita d'attacco, e il gol decisiva arriva a dieci minuti dal termine della sfida. Il match winner è Sparacello, che al 36' della ripresa batte il portiere avversario e regala alla Tiger i primi tre punti di questa stagione. Pesanti, senza dubbio, in vista del ritorno tra le mura amiche., che porta in casa uno scalpo eccellente. A Leonforte, per la prima apparizione casalinga in serie D dei biancoverdi, la corazzata Agropoli cade sotto i colpi di Caputa e Candiano. A pochi istanti dalla scadenza del primo tempo è Caputa a portare in vantaggio i padroni di casa. Una doccia fredda replicata ad inizio ripresa: dopo quattro minuti dal rientro in campo, Candiano mette il lucchetto alla sfida, dando ai suoi una meritata vittoria.anche se per gli ospiti c'è tanto da recriminare. Il 3-3 con cui si chiude l'incontro del "Ninetto Muscolo" alla fine è giusto, visti i continui attacchi portati avanti da entrambe le squadre: a segnare la prima rete è l'Orlandina con Quotschalla su rigore al 7', ma i padroni di casa rispondono subito con Carbone. Nella ripresa, Matinella prima e Quotschalla poi danno il doppio vantaggio all'Orlandina, ma la beffa è dietro l'angolo. Dopo due minuti, Coluccio segna il 2-3, poi Ortolini chiude per il pari., pareggio senza reti che rispecchia una gara scialba, senza particolari emozioni. Prova non particolarmente esaltante per i padroni di casa, chiamati al riscatto davanti ai propri tifosi, ma l'attacco abulico non aiuta a mettere in tasca i primi tre punti. Poco concreto il settore offensivo del Noto, per uno 0-0 che alla fine è un risultato meritato da entrambe le parti., che però si fa raggiungere dalla Progeditur Marcianise sull'1-1. Pari dunque per la squadra di Piraino che, dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, sblocca il match al secondo minuto della ripresa, con un destro dai venti metri di Dalì. La risposta degli ospiti arriva però dopo nemmeno cinque minuti, con Iadaresta che tutto indisturbato realizza il gol del definitivo pareggio.Battipagliese-Hinterreggio 0-0Sorrento-Rende 2-1Torrecuso-Nerostellati Frattese 2-1Comprensorio Montalto 4HinterReggio 4Progreditur Marcianise 4Torrecuso 4Roccella 4Nerostellati Frattese 3Sorrento 3Battipagliese 2Nuova Gioiese 1Rende 1Neapolis 0Agropoli 0