"Mi aspetto una partita difficile contro una squadra preparata. Il Palermo ha grande entusiasmo, una qualità che avevamo anche noi lo scorso anno, e dovremo essere bravi a fare di più per poter vincere la sfida. Hanno calciatori che ti possono attaccare negli spazi come Dybala e Belotti"."Lo stadio è sempre dalla nostra parte, i tifosi sono straordinari nel darci una carica ma non meno importante è quello che faremo in campo e lo spirito con cui affronteremo la gara"."Saviola è pronto, ha fatto una carriera importante, valuterò nelle prossime ore. Vorrei vedere scendere in campo tutti i nuovi acquisti. Hanno voglia di entrare, non solo Saviola ma anche Nico Lopez, Valoti e Ionita. Gli altri? Rafael ha avuto un problema, mentre sarà regolarmente in campo Toni".