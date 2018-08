La squadra di coach Natale Gentile si è imposta col risultato di 4-1 contro lo Sporting Alcamo Onlus, formazione ripescata nel campionato regionale di serie C. Amichevole utile per le biancazzurre, che domenica 28 settembre esordiranno in campionato contro il Real Stigliano. Prova tutto sommato soddisfacente per il tecnico Gentile, che nonostante le assenze di Amato, Galante, Alessi, Tusa, Militello e Saraniti può trarre buone indicazioni della prova delle sue atlete, sebbene i meccanismi di gioco non appaiano ancora perfettamente oleati.