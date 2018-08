Non si conoscono ancora i dettagli dell'operazione che ha portato il fresco ex allenatore del Watfford (Seconda Divisione inglese) alle falde dell'Etna ma l'accordo sarebbe stato raggiunto sulla durata di questo campionato. La conferma del club etneo arriva attorno alle 17: "Il Calcio Catania S.p.A. comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il signor Maurizio Pellegrino, che assume la carica di Responsabile del Settore Giovanile rossazzurro. La conduzione tecnica della prima squadra viene affidata al signor Giuseppe Sannino".Sannino sarebbe atteso nella giornata di domani a Catania. Si riparte, dunque, da un allenatore d'esperienza: ma saprà risolvere i mali di una squadra che in tre partite non ha fatto gioco ed ha incassato la bellezza di sette reti? E' a lui che tocca dare la scossa. Lo schiaffo in faccia ad un ambiente che ha forse bisogno di essere di uno shock per potere ripartire.