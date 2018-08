Le Azzurre si sono dovute infatti piegare alla Grecia, che in semifinale aveva eliminato la Spagna, nuove campionesse d’Europa grazie al 7-6 con cui hanno vinto la finale. Le Azzurre probabilmente risentono ancora della difficile sfida contro l’Ungheria in semifinale, primo vero banco di prova ad alto livello in questo torneo, e non riescono ad esprimersi con la solita brillantezza con cui avevano dominato finora. La catanese Claudia Marletta è indubbiamente una delle prime a risentirne: il tabellino per la numero 10 azzurra in forza all’Orizzonte Catania recita 0 punti messi a segno. La Grecia, che era riuscita a portarsi avanti sul 7-4, rischia soltanto nel finale, quando nel giro di un minuto il Setterosa riesce a portare lo svantaggio ad una sola rete, ma il punto del pareggio non arriva. È oro, meritato, per le greche.Sparano, Citino, Picozzi, Avegno, Morvillo, Galardi 2, Carrega 2, Gragnolati 1, Marletta, Centanni, Ioannou 1. Allenatore: Paolo Zizza.Diamantopoulou, Plevritou E., Charalampidi I.3, Chydirioti 2, Plevritou V., Xenaki, Eleftheriadou, Sora, Charalampidi S. 1, Ntasiou, Niarchakou, Terefou.Kun (HUN), Banos (ESP).