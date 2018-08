. Dopo una fase di studio in cui la Nuova Gioiese si è chiusa nella propria metà campo, a provarci è solo la squadra biancazzurra non riesce con Catania e Arena a trovare la rete. Al minuto 37 l’Akragas subisce un bruttissimo colpo con Savonarola che viene espulso giustamente per un fallaccio su Crucitti con cui aveva ingaggiato un duello personale. L’espulsione però incoraggia ancora di più l’Akragas che subito dopo l’espulsione trova la traversa con una punizione di Arena.provandoci più volte con Catania che impegna più volte il portiere Panuccio che risponde colpo su colpo con ottimi interventi. Per la Nuova Gioiese le incursioni migliori sono di Manfrè che non riesce a trovare il gol grazie alle parate di Lo Monaco. La partita, molto fallosa e con numerose interruzioni, nelle fasi finali si fa sempre più avvincente con l’Akragas che cerca di mettere il cuore oltre l’ostacolo e vincere la partita., e nonostante l’inferiorità numerica, provano più volte a centrare il bersaglio con Arena che però non riesce a superare Panuccio. La svolta arriva al minuto 90 con l’ennesima incursione di Arena che si insinua nell’area avversaria e viene steso da un difensore della squadra di Gioia Tauro: è rigore. Proprio Arena vuole tirare il penalty nei minuti di recupero: tiro potente che si insacca in rete. I circa duemila tifosi akragantini esplodono al rigore dell’attaccante biancazzurro. Il Gigante vince la sua seconda partita e si conferma prima in classifica a punteggio pieno.: Lo Monaco, Bonaffini, Dentice, Risolo, Vindigni, Chiavaro, Catania, Baiocco, Tresor (79' Trofo), Arena (90+2' Astarita), Savonarola.: Scalese, De Angelis, Leanza, Aprile, D. Arena.: Betta.: Panuccio, Cosoleto, Condomitti, Tuzzato (78'Somma), Petta, Taverniti, G. Crucitti, A.Crucitti, Manfrè (81' Trentinella), Zampaglione, Caruso (50' Gentilesca).Simonetta, Guerrisi, Fiorino, Gambi.: Del Torrione.18' Catania, 40' Arena, 75' Vindigni (A); 34' Condimitti, 43' Petta 45+3' Cosoleto, 85' Gentilesca (NG).37' Savanarola (A).3' pt,