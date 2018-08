Al PalAuriga, per la seconda semifinale del Memorial Basciano, la squadra guidata da Lino Lardo ha battuto Varese col risultato di 103-99. Una gara perfetta da parte dei granata, trascinati da Renzi, che solo nelle battute finali hanno sofferto il ritorno d'orgoglio dei lombardi. La spinta del palazzetto trapanese ha fatto il resto: Trapani adesso può prepararsi per la finale del quadrangolare contro Caserta, che ha eliminato l'Orlandina. Intanto i granata portano a casa il primo scalpo eccellente.e dopo le prime amichevoli in cui Trapani ha pagato sin dalle prime battute la pesantezza a livello fisico, finalmente la squadra di coach Lardo sembra esprimersi al massimo delle sue potenzialità. I granata si portano subito sul +6 grazie ai canestri di Renzi ed Evans, ma gli ospiti si portano in carreggiata prima della fine del quarto grazie a Diawara. Alla prima sirena, Trapani è avanti di due punti, un vantaggio che aumenterà notevolmente nella seconda frazione: i granata dominano gli avversari e la squadra di Pozzecco va difensivamente in bambola. Dopo che Varese era riuscita a portarsi fino al -1, un parziale 7-0 guidato sempre dal solito Renzi riporta i granata a distanza di sicurezza. Si va all'intervallo lungo sul 55-47 per i padroni di casa.Peccato per i lombardi che, dall'altro lato del campo, Trapani non molli un singolo possesso. Alla penultima sirena i punti di vantaggio per i padroni di casa sono sei, due possessi mantenuti fino all'ultimo secondo di gioco, con i granata che nelle battute conclusive del match avevano toccato il +9. Termina 103-99 per Trapani, che riscatta così le prove opache delle ultime amichevoli e può far finalmente festa al PalAuriga, aspettando la finale di domani alle 21 contro Caserta. Intanto, per coach Lardo, arrivano finalmente risposte positive da questo pre-campionato.Renzi 25, Meini 14, De Vincenzo, Baldassarre 6, Bossi 6, Urbani, Longo, Bray 18, Ferrero 5, Evans 19, Felice, Conti 5. All. Lino Lardo.Rautins 12, Daniel 14, Vescovi, Casella 3, Robinson 21, Lepri 3, Diawara 23, Testa, Okoye 3, Callahan 9, Kangur 11, Affia, Balanzoni. All. Gianmarco Pozzecco.