col Palermo chiamato all'esame Roma, il Catania alla prima casalinga contro il Latina e il Trapani, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Sampdoria, impegnato in trasferta a Bologna. Subito big match nel girone C, con la sfida che vedrà i rosanero di Giovanni Bosi protagonisti a Trigoria contro una delle formazioni più accreditate nel settore Primavera. Il Palermo si presenta però al cospetto della Roma di De Rossi con grandi aspettative, alimentate ampiamente dal netto 3-0 rifilato al Frosinone nel match d'esordio in campionato. Calcio d'inizio alle ore 14.Alle 15 è invece il turno del Catania, alla prima sfida stagionale a Torre del Grifo. Dopo aver battuto la Ternana in trasferta, con una rimonta realizzata nella ripresa, la squadra di Giovanni Pulvirenti vuole confermarsi tra le mura amiche contro il Latina. Il tecnico rossazzurro ha convocato 19 giocatori per la sfida in questione:- Costanzo, Matosevic.- Berezny, Carillo, Ramos, Rescigno.- Cozza, Di Carlo, Gallo, Ostrek, Scapellato, Sessa.- Battaglia, Bonaccorso, Bortolussi, Compagno, Di Grazia, Di Mauro, Rossetti.Stesso orario per il Trapani, impegnato domani nel match della seconda giornata del girone A contro il Bologna. Dopo la sconfitta al centro sportivo "Roberto Sorrentino" per 2-1 contro la Sampdoria, i ragazzi di Luigi Garzya saranno chiamati ad un'altra sfida di alto livello al campo Cavina 1 di Bologna. Sono venti i giocatori convocati dall'allenatore della Primavera granata:- Loliva, Sisino;- Erroi, Salvato, Russo, Nitti, Lombardo, Pipitone, Gallina, Rizzo;- Marino, Tumbarello, Ferracane, Tentoni, Iuculano, Portovenero, Bulades;- Guaiana, La Piana, Maltese.