PALERMO - Si sono concluse le partite di sabato della terza giornata del girone di andata del campionato di serie B 2014/15. Il Perugia, con la vittoria casalinga contro il Catania, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno, inseguito in solitaria dal Trapani, secondo a quota 7 punti dopo la vittoria contro il Cittadella, in attesa di Livorno-Latina, che si disputerà lunedì alle 20.30. Altro posticipo, domani, tra Vicenza e Ternana, in programma alle ore 18. Questi i risultati:Pescara-Bologna 2-3 (giocata venerdì)Avellino-Spezia 0-0Crotone-Carpi 1-1Frosinone-Bari 1-1Modena-Pro Vercelli 1-0Varese-Virtus Lanciano 1-1Virtus Entella-Brescia 0-1Vicenza-Ternana 0-1Livorno-Latina 1-1Perugia 9; Ternana eCarpi, Virtus Lanciano, Livorno, Latina 5; Cittadella, Bari, Bologna, Frosinone, Spezia, Avellino, Modena 4; Varese, Pro Vercelli, Brescia 3; Pescara 2; Vicenza,Crotone, Virtus Entella 1.