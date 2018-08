Gli etnei proseguono la striscia positiva in campionato, dopo la vittoria all'esordio in casa della Ternana. Gara decisa a metà ripresa. Rossazzurri a quota sei in classifica.









CATANIA - Nuova vittoria per il Catania Primavera. I rossazzurri di mister Pulvirenti battono il Latina 1-0 e salgono a quota sei in classifica. Gara combattuta e ben giocata da entrambe le formazioni, mantenutasi equilibrata specialmente nel primo tempo. Nella ripresa il Catania prova a centrare il risultato pieno e riesce a pervenire al vantaggio al 73' con Rossetti. Inutile la reazione dei laziali nel finale di partita.













Sabato 13 Settembre 2014 - 18:05